Corte Suprema deja sin efecto fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió dejar sin efecto el Fondo de Compensación por Retiro que permitía a jueces y magistrados jubilarse con el 100% de su último salario. La decisión se formalizó mediante el Acuerdo N° 614, aprobado en sesión extraordinaria del Pleno este 21 de agosto de 2025.

Durante la sesión, la presidenta de la CSJ, magistrada María Eugenia López Arias, explicó que “el motivo de la reunión es someter a consideración y aprobación del Pleno, Dejar Sin Efecto la Creación del fondo de compensación por retiro para Jueces y Magistrados del Órgano Judicial”.

El acuerdo reemplaza al N° 407 de 18 de julio de 2024, que había sido aprobado con el objetivo de “incentivar una renovación ordenada del recurso humano y reconocer la trascendencia de la labor judicial”.

El documento aprobado señala que la Corte ha priorizado la creación de condiciones laborales óptimas “para fortalecer la independencia judicial y la imparcialidad de sus miembros”. No obstante, el Pleno resolvió retirar el fondo especial, pese a que los análisis previos mostraban que representaba “sólo el 0.26 por ciento de nuestro presupuesto para el año 2025 y apenas, el 0.03 % del presupuesto general del Estado”.

La CSJ también reafirmó su papel como guardiana de la Constitución. “Por mandato constitucional, conforme se consigna en el artículo 206 de la Constitución Política, le corresponde privativa y exclusivamente al Pleno de la Corte Suprema conocer los procesos de inconstitucionalidad contra cualquier acto que se considere violatorio de esta”, indica el Acuerdo N° 614.