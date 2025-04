$!Corte valida las elecciones en Udelas, de 2024

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) validó mediante la resolución del 9 de abril del 2025, la decisión del Consejo Superior Universitario, máximo órgano del gobierno de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), de realizar los comicios donde se eligió a Nicolasa Terreros Barrios como rectora.

Con esta decisión, la CSJ pone fin al conflicto con el tema de nuevas elecciones dentro de Udelas, entre el grupo de Torreros y la profesora Gianna Rueda, quien sigue en lucha por recuperar el cargo de rectora tras resultar ganadora electa en los comicios del 27 de noviembre de 2023, los cuales fueron anulados después por el entonces rector Juan Bosco Bernal.

Gianna Rueda, quien reclama la rectoría, señaló que “es penoso, pero no me sorprende que se maneje la información de otra manera, ellos sólo se atienen a ese acápite por su conveniencia y no en el resto de la resolución”. Además, agregó que están a la espera de las más de ocho demandas que se continúan analizando a fondo en la CSJ, aquí no sólo estoy yo afectada, sino docentes que han sido separado de sus cargos al igual que estudiantes”.

Intentamos comunicarnos con Terreros para conocer su versión sobre este fallo favorecedor, pero al cierre de la nota no lo logramos.