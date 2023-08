Cortizo: Los niveles de los lagos han estado subiendo

ml | El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo manifestó que las restricciones de tránsito que sufre el Canal de Panamá por la escasez de agua son habituales. Sin embargo, afirmó que “con estas lluvias que hemos estado teniendo los niveles de los lagos han estado subiendo poco a poco”. El mandatario también desmintió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó el lunes que el Canal estaba cerrado por falta de agua. Dijo que “al presidente Petro, obviamente, su equipo no le dio la información, no le corroboró esa información que, obviamente, es falsa”. El Canal de Panamá enfrenta una crisis por la escasez de agua, lo que ha obligado a las autoridades a restringir el número de tránsitos diarios por esta ruta, por la que pasa el 6% del comercio marítimo mundial, principalmente de Estados Unidos y China, sus principales usuarios. Mientras que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Explicó que para “este mes, el tiempo promedio de espera para tránsitos no reservados oscila entre 9 y 11 días”.