Cortizo se reúne con presidenta del Congreso General de la Comarca Ngäbe Buglé para dar seguimiento a los avances de proyectos

Con la finalidad de dar seguimiento a los avances de las obras y proyectos que se ejecutan en la comarca y conocer sus necesidades, el presidente Laurentino Cortizo se reunió este jueves, 18 de mayo, con la presidenta del Congreso General de la Comarca Ngäbe Buglé Juliana Santiago y su equipo de trabajo, informaron de la Presidencia.

Durante la reunión, el Ejecutivo dio informes sobre los avances en obras e inversiones en la Comarca.

“En 46 meses de gobierno se ha logrado la mayor inversión social de la historia en la Comarca Ngäbe Buglé. Un gran esfuerzo interinstitucional, que cada semana realizan ferias integrales de salud y agroferias en distintas comunidades, con productos accesibles para la población”, mencionó.

En tanto, el viceministro de Asuntos Indígenas del ministerio de Gobierno Ismael Jaén explicó las inversiones en proyectos y ejecución que suman B/.583 millones. También detalló el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá con apoyo del Banco Mundial que tiene 4 ejes enfocados en gobernanza, salud, agua y saneamiento.

“Esta ha sido la administración que ha hecho la inversión Social más alta que cualquier otra, considerando que tuvimos que enfrentar 36 meses de pandemia y que dejamos de recibir B/. 4,477 millones”, destacó Cortizo.

El mandatario señaló que “se requiere que muchos otros gobiernos miren hacia las comarcas, con un plan de desarrollo para la Comarca avalado entre todos”. “Estoy dispuesto a reunirme con todos para ponernos de acuerdo en este plan lo que va a beneficiar mucho a la Comarca”, agregó.

“No les habla alguien que no ha estado en la comarca, he visitado este lugar 16 veces durante las Giras de Trabajo Comunitario, lo que no ha hecho ningún otro mandatario y me falta un año y pienso seguir visitando la comarca llevando soluciones”, recalcó Cortizo.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) detalló que la inversión en proyectos culminados ha sido de B/. 92,578,063.67 entre los que destacaron diseño y construcción del puente sobre el Río Tabasará, sector Llano Ñopo por B/.4,999,040.00. Diseño y Construcción de caminos del distrito de Besikó por B/.20,557,910.00, entre otros.

Mientras, los proyectos del MOP en ejecución suman B/. 71,903,902.12 entre los que resaltan estudio, diseño, construcción y financiamiento de la carretera Coclesito- Kan kintú; avance y construcción de puentes modulares, entre otros.

En cuanto a los proyectos en ejecución de emergencia, por un monto total de B/. 21,492,901.48 destacaron el diseño y construcción de la carretera Chumico- Alto Tólica- Guayabito por B/. 15,225,649.53. Corte y Mejoramiento de camino Cerro Otoe – Carrizal- Planchegue en el distrito de Mironó por B/. 3, 727,436.82, entre otros.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio pormenores de las agroferias, los productos más vendidos, como el arroz y la actividad comercial de las agrodistribuidoras que suman B/. 1,042,766.64.

Esta administración cumpliendo con su palabra, ha inaugurado 6 Agrodistribuidoras en la Comarca Ngäbe Buglé y ya tiene listas otras 3 para su inauguración, las cuales ofrecen alimentos de primera necesidad a comercios formalmente registrados en esta área del país.

Por su parte, el informe del Ministerio de Educación a cargo del viceministro de Infraestructura, Ricardo Sánchez, detalló el plan de erradicación de las aulas ranchos a través de diversos planes.

Del 2019 a la fecha, se ha logrado erradicar 224 aulas ranchos en 86 Centros Educativos de la Comarca Ngäbe Buglé; se han terminado y entregado 56 nuevas escuelas y se mantienen 23 centros en ejecución, una inversión de B/.83,281,225.51 en beneficio de nuestros estudiantes.

En el tema de Salud, se resaltó las 37 giras integrales de salud a través del Plan Colmena que han beneficiado a 31,611 personas con un monto de inversión de B/. 1,398,531.55.

Por su parte, la presidenta del Congreso Näbe dio a conocer algunas necesidades de los congresos regionales y general; al igual que su equipo de trabajo, que aprovechó la ocasión para hacer algunas solicitudes de inversión en algunos proyectos.

También, se hizo una presentación sobre el presupuesto anual para funcionamiento, administración, operación del congreso general.