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Criminalidad en Panamá: homicidios y droga bajo la lupa

Las autoridades refuerzan los operativos contra las organizaciones criminales, mientras las cifras oficiales reflejan la magnitud de los homicidios y las incautaciones de drogas en el país durante 2026.

Criminalidad en Panamá: homicidios y droga bajo la lupa
Cortesía | Unidades policiales en la escena de un crimen.
Criminalidad en Panamá: homicidios y droga bajo la lupa
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Criminalidad en Panamá: homicidios y droga bajo la lupa
ML | Detenidos por droga.
Criminalidad en Panamá: homicidios y droga bajo la lupa
ML | Escena de homicidio.
Amilkar Rodriguez
26 de octubre de 2026

Los casos de homicidios y el narcotráfico siguen marcando la agenda de seguridad en Panamá. Entre enero y septiembre, el Ministerio Público contabilizó 454 víctimas de asesinato, mientras que el Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminales (SIEC) reportó 69.50 toneladas de drogas incautadas hasta el mes de agosto.

Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, señaló que: “Nosotros avanzamos al Plan Firmeza, que es un plan de interacción entre toda la fuerza pública, llámese el Senan, el Senafront, Migración y la Policía Nacional para combatir las organizaciones criminales que operan en nuestro país”.

Por su parte, el excomisionado Irving Muñoz detalló que “tenemos una cantidad de hechos que se están dando no solo homicidios, sino hurtos y robos”.

Muñoz agregó que, al comparar los registros de los últimos 36 años, desde 1990 hasta la actualidad, se observa que Panamá ha atravesado períodos con una mayor cantidad de homicidios y una incidencia delictiva superior a la registrada actualmente.

En materia de narcotráfico, el fiscal superior de Drogas, Julio Villarreal, informó que las autoridades han intensificado los operativos contra estas estructuras criminales, con énfasis en las detenciones y los procesos judiciales desarrollados durante este año, en coordinación con los estamentos de seguridad.

Villarreal explicó que “parte de los resultados provienen de operaciones ejecutadas en puertos y otras áreas estratégicas, donde se han incautado más de ocho toneladas de drogas destinadas a distintos continentes”.

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Por el momento no existen cifras exactas sobre los casos de sicariatos, estos se incluyen en una sola data de
homicidios
Se registran 2,842 condenas por drogas

ml | El fiscal superior de drogas Julio Villarreal detalló que, durante este año, se han registrado 2,842 condenas por delitos relacionados con drogas, entre ellos tráfico internacional, posesión agravada, fabricación, tenencia y otras conductas delictivas vinculadas con sustancias ilícitas. “La lucha contra las drogas es una prioridad para la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad”, indicó.

Provincias con más casos de homicidios

ml | El informe del Ministerio Público detalla que la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de víctimas, con 195 casos (equivalente al 43% del total nacional). Le siguen San Miguelito, con 85 víctimas; Colón, con 77; Panamá Oeste, con 41; y Chiriquí, con 26. En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 446 víctimas, la cifra refleja un aumento de ocho casos, lo que representa un 2%.

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