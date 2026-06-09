$!Crisis del agua en Chitré: ¿por qué no se ha logrado resolver?

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El 27 de mayo de 2025 la población de la región de Azuero dejó de recibir agua potable debido a que se paralizaron los trabajos en las cuatro potabilizadoras operadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional (IDAAN) ya que los ríos La Vialla y Estibaná presentaron altos niveles de contaminación. Se paralizó producción en la planta de Llano de Piedra, Rufina Alfaro, Macaracas y Roberto Reyna. <span class="mln_uppercase_mln">Tras investigaciones se detectó que fincas vertían desechos directamente en los ríos. Más tarde, el 9 de junio de 2025, se declaró que el agua no era apta para el consumo humano. En noviembre del mismo año, el entonces director informó sobre el plan de desifección de la red por $10 millones. </span><span class="mln_uppercase_mln">El Ministerio de Salud ha perforado 50 pozos en la región para abastecer a algunas comunidades. Un Estudio de la Universidad de Panamá constató que la contaminación se dio a causa principalmente por la porcinocultura, lixiviados de vertederos, descargas domésticas sin tratamiento y la contaminación microbiolófica y fecal. A la fecha, las autoridades no han revelado cuándo volverá el agua volverá a ser potable.</span>