CSS: 50 pacientes recuperan la visión en jornada extraordinaria de cataratas en Bocas del Toro

Un total de 50 pacientes recuperaron la claridad en su visión durante la jornada extraordinaria de cirugías de cataratas realizada el pasado fin de semana en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

La entidad destacó que, además de las intervenciones, “se llevaron a cabo evaluaciones postoperatorias y sesiones de orientación sobre los cuidados necesarios para lograr una recuperación óptima”.

En esta primera megajornada, “dos oftalmólogos de la ciudad capital y uno de la provincia de Veraguas se unieron al equipo médico de Bocas del Toro para reforzar la atención”, detalló la CSS.

El comunicado también precisó que “el paciente más joven intervenido fue un hombre de 44 años. En total, se operaron 22 mujeres y 28 hombres”.

La institución resaltó que “cada cirugía de cataratas tiene una duración aproximada de 20 minutos, lo que permite dar de alta a los pacientes el mismo día”.

La CSS subrayó que con estas megajornadas “se continúa reduciendo la mora quirúrgica y se reafirma el compromiso de ofrecer una atención de salud oportuna y de calidad a la población panameña”.