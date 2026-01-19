CSS coloca 70 sensores de glucosa a niños con diabetes

Durante los primeros 15 días de enero de 2026, se entregaron y colocaron 70 dispositivos a pacientes diabéticos pediátricos, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fortalecer el control de la enfermedad, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

La institución explicó que el programa que impulsa el monitoreo continuo de glucosa en niños con diagnóstico de diabetes, atendidos en la Consulta Externa del Servicio de Endocrinología de la Ciudad de la Salud, adquirió 600 sensores que se colocarán una vez al mes, lo que permitirá un control continuo durante 14 días. Tras recibir la orientación inicial, los padres o cuidadores podrán realizar la colocación del dispositivo en casa.

La doctora Liliana Neil, pediatra endocrinóloga y jefa del Servicio de Endocrinología, explicó que el sensor dispone de una aplicación que permite identificar en tiempo real los picos de glucosa y emite alertas cuando los niveles de glucosa comienzan a descender, para que se hagan los ajustes en la dosis de insulina según la alimentación, antes de que el paciente pierda el estado de conciencia o presente convulsiones.

“La aplicación ayuda a comprender cómo influyen los alimentos en los niveles de glucosa: algunos elevan el azúcar rápidamente y otros de forma más lenta, lo que permite tomar mejores decisiones en casa sobre el manejo de la diabetes”, señaló la especialista.

Durante años, estos pacientes han tenido que realizarse entre siete y diez punciones diarias en los dedos para medir sus niveles de glucosa, una práctica incómoda y con riesgos, especialmente durante la noche, cuando pueden presentarse episodios de hipoglucemia que no siempre son percibidos y que pueden derivar en pérdida de conciencia o convulsiones, detalla el comunicado de la institución.

Con la implementación de estos dispositivos, el panorama ha cambiado. Los sensores cuentan con un microfilamento que se coloca bajo la piel mediante un procedimiento poco invasivo y prácticamente indoloro. El dispositivo transmite la información en tiempo real a un teléfono celular, lo que permite a padres, cuidadores y personal médico monitorear los niveles de glucosa, descargar datos y analizar la evolución del paciente a través de gráficas e informes.

Actualmente, el Servicio de Endocrinología atiende a aproximadamente 250 niños con diabetes.