CSS limita a un acompañante por paciente en sus instalaciones de salud

La Caja de Seguro Social (CSS) estableció que solo se permitirá el ingreso de un acompañante por paciente en los hospitales e instalaciones de salud donde el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) haya autorizado la permanencia o el retorno de pacientes, como parte de las medidas de seguridad adoptadas tras el reciente sismo y sus réplicas en el país.

A través de un comunicado, la institución informó que estas disposiciones son de aplicación inmediata y están dirigidas a proteger la integridad de los asegurados, sus familiares y el personal que labora en los centros médicos.

Asimismo, la CSS indicó que se mantendrá un control estricto de los accesos y del aforo en las instalaciones hospitalarias, por lo que se prohíbe la entrada o permanencia de más de un familiar por cada paciente hospitalizado durante las visitas.

En ese sentido, la entidad explicó que la restricción busca mantener despejadas las áreas de circulación, evitar aglomeraciones y facilitar una evacuación rápida y segura en caso de que se presente alguna situación de emergencia.

Además, la institución señaló que estas medidas responden al Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Nacional tras los movimientos sísmicos registrados en el territorio nacional, así como a las recomendaciones técnicas emitidas por el Sinaproc.

Finalmente, la CSS hizo un llamado a los asegurados y a la ciudadanía en general a cumplir con las disposiciones establecidas y colaborar con el personal de salud, con el propósito de garantizar la seguridad de todas las personas que acuden a sus instalaciones durante este periodo de emergencia.