CSS logra reducción del 30% de la mora quirúrgica, dijo el director de Prestaciones en Salud

“Una reducción del 30% en la mora quirúrgica acumulada durante años, logró la Caja de Seguro Social (CSS) durante el primer año de gestión de la actual administración”, resaltó el Dr. Marcos Young, director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud.

El doctor agregó que “además, la entidad refleja un aumento importante en la calidad y el número de servicios de salud prestados a los pacientes a nivel nacional”.

Young detalló “un aumento de 16% en el número de consultas médicas realizadas, 17.4% en la dispensación de medicamentos y 15.8% en estudios radiológicos efectuados a nivel nacional, lo que demuestra el creciente compromiso de la CSS en brindar atención oportuna a la población asegurada”.

Sobre la reducción de la mora quirúrgica, el Dr. Young subrayó que “esto es gracias al personal de salud y administrativo, que ha puesto su empeño sacrificando los fines de semana. Esto es un tributo a ellos que lo han hecho con mucha responsabilidad para que todo esto sea un éxito”.