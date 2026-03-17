CSS presenta denuncia penal por sustracción de medicamentos en Chiriquí

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, informó que se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la posible sustracción y pérdida de medicamentos en la provincia de Chiriquí.

Tras la denuncia, funcionarios del Ministerio Público iniciaron una investigación de oficio para identificar a los responsables de este hecho, que afecta tanto a los pacientes como a la institución, expresó.

Mon señaló que la institución alertó oportunamente a las autoridades tras detectar las anomalías. “Esto nos preocupa, ya que los medicamentos más importantes se han ido perdiendo. Estamos trabajando para identificar las fugas de medicamentos y corregir errores en los pedidos”, manifestó.

Como medida de control, la CSS ha implementado la plataforma logística SALMI en 32 unidades ejecutoras. Esta herramienta permite el almacenamiento, control, distribución y trazabilidad de medicamentos, llevando un registro detallado de cada fármaco y dificultando manipulaciones internas.

El director de la CSS agregó que “con esta herramienta será mucho más difícil que los registros sean manipulados, incluso por personal de la propia institución.”

Con la implementación de estos controles férreos, la CSS busca garantizar la correcta gestión y distribución de los medicamentos, evitando pérdidas o manipulaciones dentro de la institución.