CSS presenta presupuesto de $8,122 millones para 2026

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, presentó ayer ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el plan presupuestario de la entidad para el año 2026, que asciende a 8,122 millones de dólares, equivalente al 23% del presupuesto general del Estado.

Mon destacó que este es el primer presupuesto elaborado de manera integral por su administración, y que además de incluir las proyecciones del próximo año, incorporará un plan financiero hasta el 2029. “Este presupuesto es un pacto con Panamá, con la nación, para garantizar una salud digna y una vejez protegida”, afirmó.

De acuerdo con la distribución $2,325 millones se destinarán a gastos operacionales; $3,029 millones a prestaciones económicas y pensiones; $2,462 millones a inversiones financieras; y $305 millones a inversiones físicas.