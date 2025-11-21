CSS solicita apoyo inmediato para recuperar el inventario de sangre

El Banco de Sangre del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid atraviesa una disminución significativa en las donaciones, situación que compromete la capacidad de respuesta ante emergencias, cirugías y la atención de pacientes que requieren transfusiones, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

“En los últimos meses, las donaciones diarias han descendido de 25-30 unidades aproximadamente 18, lo que ha generado una notable reducción en las reservas, especialmente del grupo O Positivo, del cual recientemente solo se contaba con 15 unidades disponibles para cubrir la demanda institucional”, se detalló en un comunicado.

Agrega que el volumen mensual de donaciones ha caído de 1,200 a 800 unidades, representando un descenso del 20% anual.

Ante esta situación, “la CSS hace un llamado urgente a la población a acercarse y donar sangre. Las próximas festividades de fin de año representan una oportunidad solidaria para regalar vida, recordando que cada donación puede salvar hasta tres personas”.

Horario de Atención del Banco de SangreUbicación: Cuarto piso, Edificio de La Especializada, Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid• Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 8:00 p.m.• Sábados, domingos y días feriados: 7:00 a.m. – 2:00 p.m.

Requisitos para Donar• Tener entre 18 y 70 años.• Peso mínimo de 110 libras (50 kg).• Contar con buenas venas.• No presentarse en ayunas.• Haber cumplido 6 meses desde la realización de tatuajes, piercings o acupuntura.• Presentar cédula o pasaporte vigente.• Completar satisfactoriamente el cuestionario médico confidencial.

La CSS reitera su compromiso con la salud de la población y agradece profundamente la colaboración de todas las personas que voluntariamente apoyan esta noble causa.