CSS traslada 98 pacientes al nuevo hospital de Colón

Con el traslado de 98 pacientes hospitalizados desde el antiguo Hospital Manuel Amador Guerrero hacia las nuevas instalaciones ubicadas en Coco Solo, iniciaron de manera oficial las operaciones en este centro hospitalario.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, señaló que cumpliendo lo prometido, “se está iniciando la apertura de este hospital hoy. El nuevo hospital tiene el doble de camas que el antiguo Amador Guerrero, lo que nos permitirá ampliar la capacidad y ofrecer los servicios que la población colonense merece”.

Por su parte, la Dra. Marlin Cedeño, directora nacional de los Servicios de Salud de la CSS, explicó que se ejecutó una logística minuciosa para efectuar el traslado total de los pacientes al nuevo hospital, una infraestructura cedida por el Ministerio de Salud a la Caja para su puesta en marcha en beneficio de la población colonense.

“Este hospital cuenta con una amplia cartera de servicios: cirugía, medicina interna, pediatría, neonatología, curaciones y todos los servicios propios de un hospital de segundo nivel, pero con un nivel de complejidad superior”, añadió Cedeño.

El operativo de traslado fue coordinado por personal de la Caja de Seguro Social (CSS), estamentos de seguridad, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Zona Libre de Colón y el Sistema Único de Manejo de Emergencias 911