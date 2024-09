$!¿Cuál es el problema en la salud pública?

Reconocidos doctores enumeraron cuáles son los principales problemas en la salud pública panameña. La falta de educación en la salud, combatir la desigualdad, y mejorar el presupuesto, estos puntos forman parte de los temas tocados, según los consultados.

El médico Edgardo Gaitán manifestó que, “para hacer algo más comprensivo uno debe invertir en educación para la salud. La prevención no se puede hacer si hay una falta de conocimiento en este sector, alguien que no aporta una enseñanza no puede prevenir, pero también marca otros determinantes sociales como: el acceso al servicio, la disponibilidad de exámenes y procedimientos para diagnósticos”.

El doctor Julio Sandoval, asesor del despacho superior, expresó: “Un aspecto importante es la falta de especialistas y subespecialistas que hacen que haya una larga demora en las citas y en procedimientos de cirugías, por supuesto que el alto costo de medicamentos y el desabastecimiento constante es algo que afecta al sistema de salud público”.