Un total de 325 accidentes de tránsito se registraron durante las últimas 72 horas a nivel nacional, con un saldo de 91 personas lesionadas y cuatro víctimas fatales, según el informe de la Policía Nacional.

En materia de seguridad vial, las autoridades colocaron 3,554 boletas por diversas infracciones, entre las que destacan 1,138 por exceso de velocidad, 124 por luces no adecuadas, 90 por licencia vencida, 88 por embriaguez comprobada y 34 por hablar por celular mientras se conducía.

Además, 390 vehículos fueron remolcados en grúa por diferentes causas.

Por otro lado, en el marco del Plan Firmeza, la Policía Nacional reportó 608 aprehensiones durante el mismo periodo.

Durante los operativos también se realizaron 104 diligencias de allanamiento, se decomisaron 60 armas de fuego, 2,714 municiones, 32 proveedores, 11 paquetes con presunta droga y B/.84.00. Asimismo, se recuperaron seis vehículos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y adoptar medidas de precaución para evitar accidentes y proteger la vida en las vías.