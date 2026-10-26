Cuestionan poca visibilidad de la Defensoría tras el sismo

T. Jiménez | La actuación de la Defensoría del Pueblo, dirigida por Ángela Russo, tras el sismo del pasado 9 de octubre ha sido poco visible y requiere mayor beligerancia para garantizar los derechos humanos de las familias afectadas, consideró Eduardo Gil, representante de la sociedad civil.

Gil señaló que la institución debe vigilar el acceso a vivienda digna, salud y educación, además de garantizar la transparencia del censo de daños y dar seguimiento a las acciones del Estado.

Por su parte, la Defensoría ha informado sobre acciones de acompañamiento en las provincias afectadas. En la barriada Pueblo Hermoso, en Penonomé, medió entre residentes, la promotora y la aseguradora para acordar la evaluación de las viviendas dañadas y definir las reparaciones necesarias.

También reportó visitas a alojamientos temporales de La Mesa y Llano de los Osorios, en Los Santos, para verificar las necesidades de las familias.

En Veraguas, participó en una inspección en la urbanización San Antonio, donde brindó orientación a los residentes y reforzó la protección de 32 niños, niñas y adolescentes. Según la institución, los apartamentos evaluados eran aptos para ser habitados.