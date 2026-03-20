Cuidado con las estafas digitales

Entre enero y febrero de 2026 se han registrado 1,098 casos de estafas en Panamá, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público (MP). Entre las modalidades más frecuentes destaca la estafa por modificación o manipulación de programas informáticos, un delito que continúa en aumento en el país.

Ante este panorama, el fiscal de circuito del MP, James Cabrera, explicó que “la estafa consiste en un engaño mediante el cual una persona obtiene un beneficio indebido a costa de otra. Este tipo de delito puede presentarse bajo distintas formas, muchas de ellas aprovechando herramientas digitales”.

Cabrera detalló que, entre los métodos más comunes, se encuentran aquellos donde los delincuentes ofrecen supuestos premios o beneficios, solicitando a cambio el ingreso de datos de tarjetas bancarias o la realización de transferencias de dinero a través de empresas.

En cuanto a las modalidades de estafas digitales más comunes en el país, el CEO de Digital Ideas y especialista en IA, Christian Corredoira, informó que: “Hoy en Panamá estamos viendo mucho fraude a través de redes sociales y WhatsApp, especialmente con cuentas hackeadas que luego piden dinero a contactos cercanos”. De acuerdo con el experto, también están los falsos anuncios de inversiones o empleos, que prometen ganancias rápidas, y las estafas tipo “phishing”, donde te hacen creer que es un banco o una empresa para robarte tus datos.

Correidora resaltó que últimamente han aumentado también los fraudes en compraventa online, donde alguien paga con comprobantes falsos o desaparece después del pago.