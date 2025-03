Dayra Caicedo agradece a quienes oraron por su regreso sana

Tras una semana desde su regreso a casa, la joven Dayra Caicedo publicó sus primeras declaraciones en la mañana de este lunes. A través de sus redes sociales agradeció a Dios y a quienes la mantuvieron en sus oraciones desde aquel 19 de febrero, cuando fue privada de libertad.

Hay que recordar que la joven universitaria apareció el lunes, 24 de marzo, sana y salva.

A continuación, el mensaje completo que colgó Caicedo en su cuenta de Instagram:

Hoy se cumple una semana que terminó una de las peores pesadillas de mi vida. Estoy infinitamente agradecida con papá Dios por cuidarme y acompañarme desde el día en que nací.

También quiero expresar mi agradecimiento a todos los que me tuvieron en sus oraciones y sensibilizaron con mi familia en este horrible episodio, que bonito se sintió ver todas las personas que oraban y esperaban por mí después de tantos pensamientos y momentos negativos.

Es triste ver como en este mundo la víctima es la que tiene que aprender a vivir con el hate, las burlas y los señalamientos, como si el apoyo hubiera sido con la esperanza de que apareciera, pero no viva.

Lo primero y único que diré al respecto: Las personas malas hablan y actúan desde lo que hay en su corazón, no es lo que soy yo, es lo que son ellos.

Los que no me conocen pueden elegir hablar desde la ignorancia y desinformar con tantas suposiciones crueles sin saber lo difícil que sigue siendo todo esto para mí, porque todas las personas que si me conocen tienen algo lindo que decir de mí y de mi corazón. Eso no es desde el 19 de febrero, es desde hace mucho tiempo.

Muchas gracias a todos los que me siguen dejando mensajes de consuelo y defendiéndome, algunos aún sin conocerme, Dios se encargará de recompensar sus buenas intenciones en un momento de vulnerabilidad para mí, pero no sigan llenándose de odio innecesario, recuerden que a Dios no se le escapa nada, él pone cada cosa en su lugar en el momento justo.