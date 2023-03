“Debemos acelerar la transición hacia un futuro de energía limpia”, expresó John Kerry en su participación en Our Ocean

El enviado presidencial de Estados Unidos para el clima John Kerry expresó, durante su participación de la 8va conferencia internacional Our Ocean que se realiza en el país, “primero, permítanme extender mi gratitud a nuestro anfitrión, Panamá. Gracias por su trabajo incansable para organizar esta conferencia y por compartir su histórica herencia como nación marítima con nosotros”.

Destacó que “no puedo pensar en una mejor ubicación para la Octava Conferencia Nuestro Océano (Our Ocean). Y estoy encantado de unirme a esta sesión con mis amigos y colegas, la ministra Tewaney, el Presidente Whipps y el Primer Ministro Rabuka”.

“Nos acercamos al décimo aniversario de la Conferencia Nuestro Océano. Mirando hacia atrás, y haciendo un balance, está claro que han jugado un papel único y valioso. Desde que comenzamos la Conferencia Nuestro Océano en 2014, ahora han catalizado más de 1800 compromisos, valorados en más de $100 mil millones. Ese legado es gracias a todos ustedes: los gobiernos, las organizaciones filantrópicas, las organizaciones no gubernamentales y las empresas que se han ofrecido para hacer su parte”, agregó.

Kerry añadió que “juntos, hemos trabajado para crear y preservar áreas marinas protegidas. Hemos trabajado para crear plantas procesadoras de pescado sostenibles. Hemos trabajado para mejorar la seguridad marítima. Y hemos trabajado para implementar soluciones climáticas basadas en los océanos, desde el transporte marítimo ecológico hasta carbono azul”.

“Todos deberían estar increíblemente orgullosos de este trabajo. Ha tenido un efecto tangible en la protección de la salud y la seguridad de los océanos. Pero todavía hay más trabajo por hacer. Simplemente debemos acelerar la transición hacia un futuro de energía limpia. No puedo enfatizar esto lo suficiente. A todos nosotros, a quienes nos preocupa la salud de los océanos, debemos hacer todo lo posible para reducir drásticamente las emisiones y mantener al alcance el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados. Esto es lo más importante que podemos hacer por nuestro océano. Y debemos señalar a los principales emisores que no ponen de su parte, así como a los países que están impiden esfuerzos para la preservación del océano en los foros internacionales, desde la CMNUCC hasta la OMI”, dijo el enviado especial de los EEUU.

Resaltó que “estamos aquí para hablar sobre quizás el desafío más importante al que se han enfrentado los humanos. Una y otra vez, he dicho que la crisis climática y la crisis de los océanos son lo mismo. No podemos abordar completamente uno sin el otro. Es la crisis del aire y del océano. La crisis del bioma. Proviene de las emisiones incesantes de la quema de combustibles fósiles para producir electricidad, impulsar nuestros vehículos e iluminar nuestros edificios. Así es como elegimos proporcionar energía a nuestra comunidad. Y lo cierto es que la ciencia nos dice que el tiempo se acaba”.

“Les pido que piensen en esto: debido al daño ya causado a la Tierra por las emisiones que ya se depositaron en la atmósfera, y las emisiones globales siguen aumentando año tras año, incluso este último año peligroso bien puede resultar mejor que casi cualquier año que esté por venir. Hoy ya compartimos un mundo en el que huracanes y tifones son cada vez más frecuentes y poderosos destruyen hogares, negocios y comunidades. Un mundo donde las selvas tropicales del Amazonas están ardiendo. Un mundo donde los cultivos ya no crecen donde lo hicieron antes; la química de los océanos cambia más y más rápido que nunca – donde millones de personas se ven obligadas a abandonar sus tierras cada vez más inhabitables”, manifestó.

También mencionó que “las acciones humanas amenazan la capacidad misma de supervivencia de los ecosistemas oceánicos. El océano se enfrenta al flagelo de la contaminación plástica que ingresa a nuestras aguas y se convierte en microplásticos que amenazan la vida humana. También se enfrenta a la realidad de que hay barcos que siguen una política que promueve la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, a sabiendas de sus gobiernos. Es por eso que conferencias como esta, Nuestro Océano, son tan increíblemente importantes, porque es una conferencia que se enfoca en la acción, no en hablar. Se trata de compromisos y soluciones reales”.

“También debemos adaptarnos a los impactos significativos que están sobre nosotros, y debemos reunir suficientes fondos para hacer el trabajo. En esta década crítica, cada momento como este, cada momento que cataliza el compromiso y nuestra inercia, es de gran importancia. Brinda la oportunidad de trascender la indiferencia y la inacción. Estoy seguro de que esta Conferencia Nuestro Océano continuará con el legado de éxito. Por nuestra parte, Estados Unidos destaca 77 anuncios, de 8 agencias y oficinas, valorados en casi $6 mil millones. Esto es más del doble de los compromisos que destacamos el año pasado, en términos monetarios. Y es gracias en parte a la Ley de Reducción de la Inflación, que fue la legislación climática más importante en la historia de los Estados Unidos”, dijo Kerry.

-Nuestra Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, por ejemplo, estará anunciando millones para la gestión de los recursos oceánicos y la resiliencia costera.

-Nuestra Agencia de Protección Ambiental estará anunciando millones de dólares para reducir los desechos plásticos que ingresan al medio ambiente marino.

-Nuestra Fundación Nacional de Ciencias y nuestra Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio estarán anunciando millones de dólares en programas para la ciencia del clima.

-Nuestra Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional estará anunciando millones de dólares para conservar la biodiversidad y mejorar la gestión de las áreas marinas protegidas.

- Y nuestra Guardia Costera también estará anunciando millones de dólares para mejorar la seguridad marítima y contrarrestar la pesca INDNR.

“Estos son solo algunos ejemplos. Y, dado que Panamá ha correctamente subrayado que su prioridad está en la cooperación y la acción conjunta, permítanme señalar que muchos de nuestros anuncios son colaboraciones con otros países y con actores no estatales. Justo hoy, por ejemplo, nos complace anunciar, tanto con Panamá como con Fiji y la Iniciativa de Asociación Naviera Pacific Blue, que estaremos realizando cooperación técnica para ayudar a facilitar corredores de transporte marítimo ecológicos en nuestras regiones. De cara al futuro, anticipo más conferencias exitosas en el futuro, cuando Grecia y luego la República de Corea tomen el relevo”, expresó el diplomático.

Por último, Kerry recordó que “a lo largo de la historia, el clima ha dado forma al auge y la caída de las civilizaciones, y hemos llegado a un momento crucial de nuestra propia historia. Entonces, la misión ahora es ser ponernos más serios al respecto, unirnos y redoblar esfuerzos: acelerar el ritmo para implementar proyectos reales e invertir dinero real que nos permita mejorar aún más nuestra ambición para el mundo y que todos respondamos por nuestras acciones. Esa es la tarea que tenemos por delante, y estoy convencido, al igual que todos ustedes, de que quienes se unan a nosotros en esta lucha estarán en el lado correcto de la historia”.