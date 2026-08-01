Decomisan 499 paquetes de presunta droga en el puesto de control de Guabalá

La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Antidrogas (DNAD), en coordinación con el Ministerio Público, informó que un grupo de sus uniformados decomisó 499 paquetes rectangulares que se presume contienen sustancias ilícitas y aprehendió a una persona durante una diligencia operativa.

La acción policial se desarrolló mediante un allanamiento y registro vehicular efectuado en el puesto de control de Guabalá, ubicado en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, donde las unidades ubicaron la presunta sustancia ilícita oculta en el automóvil.

El aprehendido, junto con los indicios y el vehículo decomisado, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites e investigaciones correspondientes.