Defensa de Roberto Carretero rechaza señalamientos por atentado contra periodista

La representante legal de Roberto Carretero Napolitano, la abogada Marcela Araúz Quintero, emitió un comunicado en el que rechaza de manera categórica cualquier intento de vincular a su representado con el atentado perpetrado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa.

En el pronunciamiento, Araúz Quintero calificó de infundados e irresponsables los señalamientos que relacionan a Carretero Napolitano con este hecho, y cuestionó que se hayan realizado publicaciones que, según sostuvo, carecen de pruebas y se adelantan a los resultados de las investigaciones de las autoridades competentes.

La abogada también expresó su rechazo enérgico al ataque contra la residencia del periodista y manifestó su solidaridad con Rodríguez, su esposa y el resto de su familia. Asimismo, destacó que ninguna diferencia con un medio de comunicación puede justificar actos de violencia y que una agresión contra un periodista representa un ataque contra la democracia.

En relación con una comunicación enviada al diario La Prensa el viernes 13 de noviembre, Araúz Quintero explicó que se trató de una respuesta a un cuestionario remitido por el propio medio, en ejercicio del derecho a réplica.

Indicó que el documento se limitó a señalar que su representado ha cumplido con los procedimientos legales, además de invocar la presunción de inocencia y el derecho constitucional a la honra y a la imagen.

Según la representante legal, presentar esa respuesta como un antecedente del atentado constituye una asociación sin fundamento que expone a su cliente a un juicio público anticipado y podría poner en riesgo su seguridad y la de su familia.

El comunicado también sostiene que Carretero Napolitano ha canalizado sus diferencias mediante las vías institucionales y los mecanismos establecidos por la ley, y que continuará actuando de esa manera.

Por otra parte, Araúz Quintero instó al Ministerio Público a desarrollar una investigación pronta, exhaustiva e independiente que permita identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del atentado. Aseguró que su representado está interesado en que los hechos sean esclarecidos y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.

Finalmente, hizo un llamado a los medios de comunicación para que eviten formular señalamientos sin sustento mientras se desarrollan las investigaciones. También solicitó al diario La Prensa la publicación íntegra del comunicado en ejercicio del derecho de réplica.

Araúz Quintero concluyó que su representado se reserva el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes para defender su honra y buen nombre.