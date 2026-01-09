Defensor del Pueblo solicita eliminar barreras de edad y conflictos de intereses en reformas a la Carrera Administrativa.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, participó en las mesas de análisis del Proyecto de Ley No. 390, el cual propone reformas integrales a la Ley de Carrera Administrativa. Durante su intervención, el Ombudsman enfatizó que cualquier modificación al marco normativo debe priorizar la transparencia, la equidad y los principios de derechos humanos en el servicio público.

Uno de los puntos centrales expuestos por Leblanc González fue la urgencia de cerrar la brecha existente entre las condiciones del sector privado y el público. Según el Defensor, el debate debe centrarse en ofrecer a los servidores públicos un entorno de certeza jurídica que hoy es desigual comparado con el sector privado.

Asimismo, hizo un llamado a que la nueva legislación sea explícita en su lucha contra la corrupción interna. El Ombudsman subrayó que es imperativo incorporar la erradicación del conflicto de intereses como un principio rector para rescatar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

Mérito sobre edad: Observaciones al primer bloque

Al analizar el primer bloque de la propuesta (artículos del 1 al 33), el Defensor planteó una observación técnica puntual sobre los requisitos para los altos mandos de la Dirección General de Carrera Administrativa:

Revisión de requisitos etarios: Leblanc González solicitó revisar la edad mínima exigida para los cargos de director y subdirector de dicha entidad.

Juventud y capacidad: El Defensor argumentó que la formación académica y la experiencia profesional deben tener mayor peso que la edad cronológica, para evitar que jóvenes debidamente preparados sean excluidos de estos espacios de liderazgo.

Aclaración: Precisó que esta observación se limita estrictamente a los cargos que mantienen estas barreras y no a la totalidad de la estructura directiva del Estado.

La Defensoría del Pueblo confirmó que mantendrá su participación en la discusión de los siguientes bloques del proyecto de ley. Leblanc González reafirmó que la posición de la institución será siempre la de impulsar una administración pública basada en el mérito y el respeto absoluto a la integridad del funcionario.