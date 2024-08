Defensor pide mejores políticas públicas para personas mayores

Las personas mayores requieren de políticas públicas sostenibles que superen los quinquenios, resaltó el Defensor del Pueblo Eduardo Leblanc González, durante el conversatorio: “Erradicando el Maltrato en Personas Mayores”, organizado por la entidad.

“Actualmente, según las cifras del Ministerio Público, dos personas adultas son maltratadas por día en la República de Panamá, entre enero y julio existen alrededor de 500 denuncias, también se requiere trabajar en temas lúdicos como era en años anteriores donde se realizaban juegos o actividades físicas que le permitan ser más activas”, sostuvo el ombudsman.

En dicho conversatorio el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de la Tercera Edad, Miguel Ángel Ortega expuso sobre las necesidades que tiene una persona mayor, sector que según el último censo de población representan el 13% y la expectativa de vida ahora supera los 70 años.

“Independiente que tengas a una persona mayor en casa no quiere decir que le brindas sus beneficios, se debe dar un trato correspondiente, llevarlo a sus atenciones médicas y alimentación; agregó que muchas veces el adulto mayor no puede valerse por sí solo y necesita asistencia para el manejo de sus cuentas bancarias y sus cuidadores o familiares no hacen su voluntad, dijo Ortega.

En el conversatorio también expuso la psicogerontóloga María Pilar Leis quien destacó que la discriminación por edad es la tercera forma de exclusión después del racismo y el sexismo.

“Es imperante ser antiedadistas o antiviejistas e ir internalizando una imagen realista del envejecimiento para vivir más tiempo y de mejor manera, puntualizó la especialista quien además promueve campañas para erradicar la discriminación por edad en Panamá”, dijo.