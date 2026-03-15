Defensoría abre queja por vertedero clandestino en Panamá Viejo

La Defensoría del Pueblo de Panamá abrió una queja por presunta vulneración al derecho a un ambiente sano en el área de Puente del Rey, en Panamá Viejo, tras una inspección que evidenció afectaciones a humedales debido a la disposición inadecuada de residuos sólidos.

La diligencia fue realizada por la Dirección de Asuntos Ambientales de la institución, donde se constató la presencia de un vertedero clandestino en Villa del Rey, calle primera, con distintos tipos de desechos como llantas usadas, envases plásticos, tetrapak, tubos de PVC, latas, bolsas con residuos domésticos, restos de materiales de construcción y pales de madera.

Durante el recorrido, el equipo de la institución también documentó contaminación ambiental en un área superior a los 800 metros, donde se observaron residuos acumulados en zonas cercanas a vegetación y áreas naturales.

De acuerdo con la Institución Nacional de Derechos Humanos de Panamá, algunos de estos desechos se encuentran próximos a un cuerpo de agua, lo que representa un riesgo potencial de contaminación. Además, el sitio se ubica cerca de viviendas, lo que podría generar afectaciones a la salud de los residentes, proliferación de vectores y deterioro de las condiciones ambientales del entorno.

La oficial de Derechos Humanos de la Dirección de Asuntos Ambientales, Anais Castillero, explicó que gran parte de los desechos se acumulan en los predios del antiguo río Gallinero, actualmente conocido como río Abajo.

Castillero indicó que tras concluir la inspección se confirmó la disposición inadecuada de residuos sólidos en el área, por lo que se determinó abrir la queja correspondiente en defensa del derecho de la población a un ambiente sano.