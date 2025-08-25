Defensoría del Pueblo abre queja por presunta vulneración de derechos en La Nueva Joya

La Defensoría del Pueblo anunció la apertura de una queja contra la Dirección General del Sistema Penitenciario, el Centro de Privación de Libertad La Nueva Joya y la Policía Nacional, por una posible vulneración del derecho a la integridad física y a la salud de una persona privada de libertad.

La acción surge tras una denuncia anónima recibida en la línea 127, en la que se informó que, durante una requisa, un privado de libertad perdió sus medicamentos prescritos para el tratamiento de la hipertensión arterial y fue agredido por una unidad policial en el procedimiento.

De acuerdo con la institución, oficiales de Derechos Humanos de la Dirección de Privados de Libertad (PRILI) y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), desplazados hasta el penal, constataron que no se realizaron acciones posteriores para garantizar la atención médica del afectado. Esta omisión podría constituir una afectación directa a su derecho a la salud, advirtió la Defensoría.