Defensoría del Pueblo da seguimiento a denuncias por presuntos desbordes de aguas residuales

La Defensoría del Pueblo informó que realizó un recorrido de verificación en las plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en las barriadas Los Cántaros 1 y 2 y Altos del Ángel, en Nuevo Tocumen, corregimiento de 24 de Diciembre, tras las denuncias difundidas a través de medios de comunicación sobre presuntos desbordes y posibles afectaciones a los residentes.

De acuerdo a la entidad la actuación fue desarrollada por la Dirección de Asuntos Ecológicos de la institución, que inspeccionó las condiciones de las plantas y sus alrededores con el objetivo de constatar la situación denunciada y conocer de primera mano las posibles consecuencias para las comunidades cercanas.

Durante la verificación, la Defensoría del Pueblo busca determinar si existen impactos asociados al manejo de aguas residuales, malos olores u otras condiciones que puedan representar una afectación al bienestar de la población.

La institución señaló que la actuación se enmarca en la protección de derechos fundamentales, particularmente el derecho de la población a un ambiente sano y el derecho a la salud.

Como parte del seguimiento, la Defensoría del Pueblo indicó que elaborará un informe con los resultados de la inspección, el cual será remitido a las autoridades competentes para promover una respuesta oportuna y verificar el cumplimiento de las responsabilidades que correspondan.

Igualmente adelantó que continuará dando seguimiento al caso y a las condiciones de las plantas de tratamiento, con el propósito de contribuir a la atención de las denuncias y a la protección de los residentes de Los Cántaros y Altos del Ángel.