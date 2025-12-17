Defensoría del Pueblo recibe nuevas quejas de víctimas del dietilenglicol

La Defensoría del Pueblo informó que recibió a un grupo de personas afectadas por la ingesta del jarabe contaminado con dietilenglicol, quienes acudieron acompañadas por su representante legal para solicitar el apoyo institucional ante la falta de respuestas en sus procesos judiciales.

El director de Protección de los Derechos Humanos de la institución, Julio de Gracia, explicó que, aunque la entidad no tiene facultad para intervenir directamente en los casos que se encuentran en el Órgano Judicial, sí puede trasladar la preocupación de los afectados a las autoridades correspondientes.

“Si bien la institución no tiene competencia para intervenir en los procesos que se ventilan en el Órgano Judicial, si puede hacer del conocimiento de la presidenta de Corte Suprema de Justicia lo planteado por este grupo de personas, respecto a la demora en la emisión de los fallos”, señaló.

Según indicó, esta demora data de 2018, de acuerdo con la versión del representante legal de las víctimas.

De Gracia agregó que varias personas denunciaron que aún no han sido certificadas como pacientes oficialmente reconocidos, lo que les impide acceder a los beneficios contemplados por ley. Recordó que la institución participa en la comisión de seguimiento de las víctimas del jarabe contaminado, donde se evalúan distintas solicitudes.

También indicó que se abrirán investigaciones relacionadas con la atención médica que reciben los afectados, “incluyendo el funcionamiento del centro especial de toxicología y el abastecimiento oportuno de los medicamentos necesarios”.

Finalmente, reafirmó el compromiso institucional con este grupo de ciudadanos.

“La Defensoría del Pueblo continuará acompañando a las personas afectadas, recibiendo sus quejas y dando seguimiento ante las instituciones responsables, con el objetivo de que se respeten y garanticen plenamente sus derechos humanos, ya que la justicia tiene que ser en tiempo oportuno”, concluyó.