Demolerán “La Profesional” y el Remón Cantera para construir nuevos edificios

La Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía y el Colegio José Antonio Remón Cantera serán demolidos para construir nuevas infraestructuras, así anunció la ministra de Educación Lucy Molinar. Ambos centros educativos ubicados en Paitilla, Ciudad de Panamá, serán edificados como nuevos en el mismo sitio donde se encuentran actualmente, dijo la ministra.

Explicó que “se realizó un estudio con la Universidad Tecnológica de Panamá, y la conclusión es que se deben demoler porque no se les ha dado mantenimiento. Eso hay que tumbarlo”. Sobre la posibilidad de que sean reubicadas, Molinar manifestó que “en este momento no hay donde ubicarlas, las escuelas se quedarán en su lugar”. Molinar adelantó que el mismo proceso se hará con el colegio Richard Neumann.

Estos tres colegios albergan entre 5 y 6 mil estudiantes, informó la titular del Ministerio de Educación.

En el caso de la Profesional Isabel Herrera Obaldía, la directora del plantel, Loaida Acevedo, detalló que se están adecuando 20 modulares, de los cuales se espera que 14 estén listos para arrancar clases presenciales el próximo lunes 2 de marzo. Esta escuela tiene una matrícula de alrededor de más de 1,000 jóvenes, según Acevedo.

Durante el año lectivo del año 2025, se desarrollaron varias protestas por parte de los estudiantes, solicitando la remodelación de estos planteles.