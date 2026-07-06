Denuncian demoras en la ruta hacia El Valle de Antón

Residentes de El Valle han elevado quejas por la limitada frecuencia del servicio de transporte en la ruta interna y los prolongados tiempos de recorrido, desde el sector de Las Uvas de San Carlos, donde el mal estado de las vías estaría afectando la movilidad.

Los usuarios señalan que los buses tardan más de lo habitual y que los trayectos se han extendido debido al deterioro de la carretera. A esto se suman denuncias sobre una supuesta concentración del servicio en manos de concesionarias que, según los residentes, impiden la entrada de nuevos operadores a las rutas.

En medio de estas quejas, la representante de El Valle, Luz González, explicó que la situación responde a una combinación de factores, entre ellos el estado de las vías, la organización del servicio y la coordinación entre las empresas transportistas.

En el caso de la ruta interna, González señaló que la comunidad de La Mesa es una de las más afectadas debido al deterioro de la infraestructura vial, la cual no ha recibido una intervención integral en más de 40 años, salvo trabajos paliativos realizados por empresas del área.

“Eso implica un desgaste constante para los buses y vehículos, lo que incide directo en la frecuencia del servicio”, explicó. Añadió que las unidades operan de 5:00 a.m., a 7:00 p.m., con intervalos de hasta hora y media entre recorrido, producto del tiempo adicional que toma transitar por el estado de la vía.

En cuanto a la ruta El Valle–Panamá, la representante confirmó que actualmente hay 18 buses operando regularmente. Sin embargo, los fines de semana la disponibilidad se reduce a unas nueve unidades.