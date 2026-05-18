Deportan y expulsan a 45 colombianos por delitos y faltas migratorias

El Servicio Nacional de Migración informó que 45 ciudadanos de nacionalidad colombiana, entre deportados y expulsados, salieron del Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a su país, como parte de las acciones de control migratorio que desarrolla el Gobierno en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos.

Del total de extranjeros retornados, 36 fueron deportados por infringir la normativa migratoria vigente, principalmente por evasión de puestos de control, estadía vencida y otras faltas administrativas contempladas en la legislación nacional.

Asimismo, nueve fueron expulsados del territorio panameño tras mantener antecedentes y vinculaciones con delitos contra la seguridad colectiva, entre ellos tráfico internacional de drogas, venta de sustancias ilícitas, posesión y tráfico de armas y extorsión. Además, representaban una amenaza para la seguridad colectiva, la salubridad y el orden público.

El director general del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica Rivera, afirmó: “Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes del Servicio Nacional de Migración para fortalecer la seguridad del país, combatir la migración irregular y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias, mediante coordinaciones orientadas a preservar el orden y la tranquilidad ciudadana”.