Desacuerdos en AEVE llevan a la suspensión de las elecciones

T. Jiménez | El secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), Luis Sánchez, responsabilizó al Comité Electoral de las dificultades que llevaron a la suspensión de las elecciones internas, que estaban previstas para el próximo 5 de diciembre, y aseguró que la decisión fue adoptada por las bases durante una asamblea extraordinaria y no por la junta directiva.

Sánchez explicó que el Comité Electoral fue convocado por la junta directiva el 18 de septiembre, pero no aumentó y respondió que mantendría su imparcialidad y autonomía. Posteriormente, también fue convocado a una asamblea extraordinaria y tampoco acudió.

El dirigente sostuvo que, aunque el Comité Electoral es un organismo autónomo, debe responder ante la junta directiva y la asamblea, de acuerdo con lo establecido en los estatutos del gremio.

Entre los principales desacuerdos estuvieron los cuestionamientos al reglamento electoral y los criterios utilizados para dejar sin efecto una de las nóminas.

Sánchez explicó que la junta directiva buscó alternativas mediante una asamblea extraordinaria para permitir la participación de los docentes separados de sus cargos. Sin embargo, el 31 de octubre las bases decidieron suspender las elecciones previstas para el 5 de diciembre.

Además, rechazó que la decisión buscara favorecer su permanencia en el cargo y señaló que se elaborará un nuevo reglamento, conforme a los estatutos aprobados el 24 de agosto de 2026, además de conformarse un nuevo Comité Electoral.

El tema será retomado en una asamblea prevista para marzo de 2027, cuando se definirá la fecha de los próximos comicios.