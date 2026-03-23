Desarticulan pandilla “Los Cantorales” en San Miguelito

Este lunes 23 de marzo en el sector El Hueco, en Torrijos Carter, fueron aprehendidos cinco presuntos miembros de la pandilla “Los Cantorales”, incluido su supuesto cabecilla, alias “Yanka”, informaron las autoridades panameñas.

Las capturas se dieron a través de la operación “Territorio”, desarrollada por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, esta pandilla mantiene presuntos vínculos con la comisión de delitos graves, tales como homicidio, tentativa de homicidio, lesiones personales, robo, extorsión, entre otros.

En las diligencias se decomisaron equipos tecnológicos y otros indicios relacionados a actividades delictivas, según la Policía.