Desarticulan presunta estructura criminal que operaba en Río Abajo

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre la aprehensión de 13 personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal que operaba en Río Abajo, Pacora y San Miguelito.

La acción, denominada Operación Secuela, fue liderada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Según la PGN, la investigación comenzó en 2025 y busca desarticular esta organización, a cuyos integrantes se les relaciona con varios delitos, entre ellos homicidios.

Durante el operativo se realizaron más de 30 diligencias en distintos puntos para ubicar a presuntos miembros de la estructura y recabar indicios relacionados con la investigación.

En los allanamientos fueron encontrados dinero en efectivo y equipos tecnológicos, detalló la institución.

La PGN reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales, respetando los derechos ciudadanos y en apego a la Constitución y las leyes.