Descartan muertes en el Complejo Hospitalario por la bacteria E. Coli

Este miércoles, 8 de marzo, la jefa de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Caja de Seguro Social (CSS), Gladys Guerrero, reveló que ninguno de los cuatro fallecimientos investigados en el Complejo Hospitalario se relaciona con la bacteria Escherichia Coli.

“Ayer recibimos los certificados de las 4 defunciones donde se detalla las causas de las muertes. Ni los dos infectados ni los dos colonizados, su fallecimiento se relaciona con la bacteria, murieron con la bacteria pero no por la bacteria”, explicó Guerrero en entrevista a Telemetro Reporta.

“No fue ese microorganismo el que desencadeno la defunción del paciente”, reiteró.

“Los pacientes colonizados son los que no tienen síntomas. Se le identifico la bacteria, pero en ese momento no está produciéndole al paciente un cuadro clínico”, explicó.Guerrero además informó que “se han identificado 5 pacientes con la infección en el Complejo y los que no han desarrollado la infección son 44 (colonizados), esto desde el 2 de marzo que se declaró el brote”.

Por último, señaló que “las medidas de aislamiento se han tomado para que los pacientes reciban la atención. Recuerden que es una infección que se da por contacto, así que hay que asegurar que no se siga transmitiendo”.