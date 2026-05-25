Detectan a ofensor sexual registrado en EE. UU. en el Aeropuerto de Tocumen

Un hombre de nacionalidad mexicana no pudo continuar su tránsito por Panamá luego de que personal del Servicio Nacional de Migración, asignado a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, detectara sus antecedentes como ofensor sexual registrado en Estados Unidos, informó la entidad.

El pasajero arribó en un vuelo procedente de la Ciudad de México con conexión hacia Santiago, República Dominicana. Durante el proceso de verificación migratoria, las autoridades confirmaron que mantenía antecedentes en EE. UU. por el delito de posesión de pornografía infantil, con una sentencia previa de 18 meses de prisión.

Ante esta situación, y conforme a las medidas de seguridad correspondientes, se le denegó la continuación de su viaje internacional a través del territorio panameño y fue devuelto a su país de origen, explicó Migración.