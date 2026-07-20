Detectan extranjeros con estadía vencida y sin permiso de trabajo durante operativos migratorios

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que durante los operativos Júpiter y Perseus fueron detectados casos de estadía vencida, extranjeros sin permiso de trabajo, impedimentos legales y otras infracciones a la normativa migratoria.

Las jornadas de verificación, control y orientación se desarrollaron durante el fin de semana en ocho provincias y comarcas del territorio nacional, con inspecciones en estaciones del Metro de Panamá, zonas comerciales, establecimientos de servicio, puestos de control terrestre, terminales de transporte, áreas costeras y zonas fronterizas.

De acuerdo con Migración, se revisó la situación migratoria de cientos de personas de más de 20 nacionalidades. Como resultado de estas diligencias, se aplicaron citaciones administrativas, se remitieron personas a los Centros de Detención Administrativa Migratoria y se coordinó el traslado de flujos migratorios inversos desde la comarca Guna Yala hacia los límites fronterizos.