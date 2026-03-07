Detectan menores de edad reciclando en el vertedero de Cerro Patacón

Este sábado, 7 de marzo, personal de la Defensoría del Pueblo detectó la presencia de menores de edad realizando labores de reciclaje dentro del vertedero de Cerro Patacón, situación que genera preocupación por los riesgos a los que están expuestos y posibles vulneraciones a sus derechos.

Durante una inspección se identificaron cinco personas menores de edad, con edades entre 12 y 17 años, dos se encontraban acompañados por adultos, mientras que tres estaban sin acompañamiento realizando actividades de reciclaje dentro del vertedero, según un comunicado de la Defensoría.

Informaron que, a través de la Dirección de Unidades Especializadas, participaron en una inspección interinstitucional realizada en vertedero, luego de recibirse información sobre la posible presencia de personas menores de edad realizando labores de reciclaje en el lugar.

En la jornada preventiva participaron funcionarios del Ministerio de Trabajoy Desarrollo Laboral (Mitradel), la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), la Alcaldía de Panamá, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) y la Policía de Niñez y Adolescencia.

Tras la verificación, equipos técnicos interinstitucionales realizaron entrevistas sociales y familiares para promover la corresponsabilidad de los padres o acudientes frente a las regulaciones vigentes, lo que incluye la citación de estos para orientarles sobre la promoción de derechos y la prevención del trabajo infantil.