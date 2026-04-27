Deveaux otorgó 39 becas a universitarios

ML | Un total de 39 becas universitarias a estudiantes que cursan carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), fueron asignadas por la Fundación Benéfica Louis y Marthe Deveaux. Los nuevos becarios Deveaux cursan estudios en la Universidad Tecnológica de Panamá (17), la Universidad de Panamá (9), Instituto Técnico Superior Especializado (4), la Universidad Especializada de las Américas (2), la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología (3), la Universidad Latina de Panamá (2), la Universidad del Istmo (1) y la universidad Santa María la Antigua (1). Se realizó una verificación exhaustiva para el cumplimiento de los criterios y entregar el beneficio.