Dieciséis personas quedan detenidas provisionalmente tras imputación por pandillerismo agravado

Dieciséis personas fueron imputadas por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo agravado, tras las diligencias realizadas en el marco de la Operación Secuela, informó la Procuraduría General de la Nación.

Según datos oficiales, entre los imputados figura un presunto cabecilla, a quien además se le imputó el delito de blanqueo de capitales.

Se detalló que, durante las audiencias, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de las aprehensiones y la formulación de imputaciones, solicitudes a las que accedió el tribunal.

El Juzgado de Garantías también ordenó la detención provisional de los 16 imputados, al considerar que existía una vinculación fortalecida y cuatro riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y el peligro para la comunidad.

La investigación comenzó en 2025 y tiene como objetivo desarticular una estructura criminal que, según la Fiscalía, operaba en calle 14 y sectores aledaños de Río Abajo. La estructura estaría vinculada a distintos delitos, entre ellos homicidios, delitos relacionados con drogas y robos.

Como parte de la Operación Secuela se realizaron más de 30 diligencias con participación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) de la Policía Nacional.

La investigación permanece en curso tras las medidas adoptadas por el Juzgado de Garantías.