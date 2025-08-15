$!Diecisiete empresas interesadas en la licitación de la basura

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, junto con representantes de corregimientos, diputados del circuito y miembros de 17 empresas interesadas en la licitación de recolección de desechos, realizaron ayer una visita de campo a once puntos estratégicos.

El objetivo fue conocer de cerca las falencias en la disposición de la basura en el lugar.

Hernández mencionó: “Estamos en búsqueda de una empresa nueva y responsable que limpie el distrito, y como parte de los procesos de licitación es realizar una visita de campo”. También señaló que “es importante demostrar lo accidentado del territorio, los retos y las dificultades que estas empresas van a tener con la movilización de los equipos de limpieza”.

Con respecto a si la cuota para los residentes aumentaría, la alcaldesa indicó que para que eso suceda debe haber una consulta ciudadana y la aprobación del Concejo Municipal. Aclaró que no está previsto en los primeros años de la licitación, ya que es necesario que la comunidad tenga un resultado tangible antes de llevar el tema a propuesta.

Asimismo, reiteró que existen todas las garantías para que no vuelva a suceder una mala recolección con la empresa ganadora, ya que no se están tomando las mismas decisiones que se hicieron hace 25 años. Subrayó que es improbable que la empresa “Revisalud” gane la licitación nuevamente, aunque participe.