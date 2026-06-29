Diputados definen prioridades para el segundo semestre 2026

Las principales prioridades que deberá afrontar la Asamblea Nacional en los próximos meses incluyen la conformación oportuna de las comisiones permanentes, el avance de reformas estructurales y la agilización de proyectos clave en materia económica, institucional y social, según diputados de las distintas bancadas.

La diputada Janine Prado señaló como punto urgente “la integración de las comisiones legislativas en el menor tiempo posible”, advirtiendo que la Comisión de Presupuesto no ha sesionado en las últimas tres semanas, “lo que retrasa el análisis de iniciativas fundamentales”.

Prado también planteó la necesidad de avanzar en la reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), la carrera administrativa y los procesos de descentralización, además de iniciativas en materia de salud, agua y servicios básicos. Agregó que “la nueva Junta Directiva debe trabajar bajo criterios de austeridad, transparencia e independencia, actuando como un contrapeso institucional”.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, destacó “la importancia de agilizar proyectos de ley orientados a la generación de empleo y al fortalecimiento de las medidas anticorrupción, así como reformas al régimen electoral y al marco orgánico de diversos entes públicos”.

En tanto, el diputado de la bancada mixta, Joan Guevara, expresó sus expectativas ante los proyectos del Órgano Ejecutivo para la reactivación del sector agropecuario, entre ellos, la activación del cultivo de cacao.