Director de la CSS: La reforma es la herramienta para resolver flujo de caja en pago de las pensiones

“La herramienta para resolver el problema de flujo de caja el otro año, es la reforma y en caso de que no se apruebe, se va a tener que aprobar un decreto ley intermedio que permita establecer cuáles son las transferencias necesarias que debe de recibir la Caja de parte del Estado para poder pagar”, manifestó el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon.

Según Mon “existen varias alternativas para poder salvar el tema de las pensiones, entre ellas, el aporte del Estado que asciende a 966 millones de dólares, que equivale a un incremento anual del 4%. La iniciativa privada de un 3% y el otro es que se tiene que incrementar la edad de jubilación y en caso de que no se aumente, se van a necesitar casi 500 millones más y otros 500 millones decrecientes al 4%”.

“Cualquier decisión que tomemos va a costar dinero, entonces si no se incrementa la edad y el Estado no puede poner 966 millones más, la propuesta en algún momento se va a caer y se caerá 28 años más adelante”, señaló el funcionario.

Añadió que “ahora estamos a dos meses de tener una hecatombe, porque si no encontramos un instrumento legal para meterle dinero a esto, llanamente no podremos cumplir nuestras obligaciones.

Sostuvo que en todos los países en donde se ha discutido la edad de jubilación, no ha habido vuelta atrás y el tema de que no hay más cotizantes no se va a resolver, debido a que hay más egresos de los pensionados.

“Eso ya es la tónica de nuestra nueva realidad social, vamos a tener más gente adulta que los nuevos que van entrando y ese equilibrio no se va a poder lograr y tenemos que ir con la demografía arreglando el problema”, concluyó.

A partir del miércoles la Comisión de Trabajo y Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional se trasladará al interior del país para continuar el proceso de consultas al proyecto de reformas de la Caja de Seguro Social.