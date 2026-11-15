Director de la Policía asegura que continúa la búsqueda por ataque contra periodista

La búsqueda del presunto implicado en el ataque contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez se mantiene activa, aseguró el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

El funcionario señaló que, desde el primer momento, se activaron unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y de la Dirección de Investigación Judicial para identificar a los responsables y dar con su paradero.

Fernández condenó enérgicamente el ataque y reafirmó el compromiso de la institución con la defensa de la libertad de prensa y la integridad de todos los ciudadanos.