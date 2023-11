Dirigente docente pide respeto para periodistas en Chiriquí

Juan De Dios Camaño, secretario general de la Asociación de Educadores de Chiriquí, pidió respeto para los periodistas que se encuentran en la cobertura del cierre de la vía, a la altura del río Risacua, luego que algunos manifestantes, entre ellos el dirigente indígena Joel Chavarría amenazará a los reporteros.

“Esa actitud con los periodistas es reprochable. El que quiere conseguir un objetivo no tiene que agredir a nadie, ni física ni verbalmente, porque el respeto está por encima de todo. Que quede grabado en el cerebro de cada uno, si no están con esa ideología, es mejor que nos dejen solos y vayan avanzando a otro bastión, porque son actitudes que no son aceptadas por este gremio y por los educadores. Pedimos respeto y tolerancia”, manifestó el docente.

Las palabras del dirigente magisterial fueron apoyadas en votación por la mayoría de las personas que se encuentran en este punto de la provincia chiricana.