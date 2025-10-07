Dirigente sindical Génaro López seguirá en arresto domiciliario

El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá ratificó las medidas cautelares impuestas al dirigente sindical Genaro López, de arresto domiciliario, con brazalete electrónico, e impedimento de salida del país (retención del pasaporte).

Estos, mientras avanzan las investigaciones en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad de documentos, informó el Órgano Judicial.

La defensa de López solicitó que se modificaran las medidas para permitirle firmar los días 15 y 30 de cada mes, pero la petición fue negada por el tribunal, al añadir “que las medidas impuestas por el juez de garantías resultan necesarias y proporcionales a la naturaleza de los hechos, y garantizan los fines del proceso. Además, se consideró que no se presentaron elementos nuevos que justificaran una modificación del régimen cautelar vigente”, expresa el comunicado.

En este acto de audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal anticorrupción Octavio Nicolau. El imputado fue representado por los defensores técnicos particulares César Ruiloba y Mario Prado, mientras que la querella estuvo a cargo del abogado Abel María Fernández. El mencionado tribunal está integrado por los magistrados Adrián José Hernández (presidente), Frank Torres y Yanelka Quijano. Esta causa penal se originó en el año 2022, con la querella presentada por el licenciado Abel María Fernández Bultrón, en representación de 143 trabajadores de la construcción en Isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro, quienes estaban afiliados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y que López dirigió en su momento.