Discurso del presidente Mulino tras 18 meses de gestión

El presidente José Raúl Mulino se refirió a la gestión realizada en sus primeros 18 meses y dio algunos anuncios en su discurso durante la instalación de la segunda legislatura del segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional de Panamá.

El mandatario reafirmó su interés de reducción del tamaño del Estado y la necesidad de un cambio constitucional. “Ya reposa en esta Honorable Asamblea el proyecto de Ley de Carrera Administrativa y, en las próximas semanas, presentaremos el proyecto para reformar la Ley de Contrataciones Públicas, con el objetivo de agilizar los procesos, fortalecer la transparencia y eliminar los vicios de una ley que ha demostrado no garantizar la debida transparencia y perjudicar al Estado”.

En ese sentido, destacó la necesidad de impulsar una nueva Constitución, mediante un proceso constituyente originario, capaz de ejercer plenamente su función modernizadora y responder a las realidades del país. “Si este Estado no se reforma, fracasaremos. Soy testigo de que el sistema jurídico-político vigente, no funciona, y se requiere su democrática reforma. Nadie puede decir que este proceso obstaculizará el desarrollo o el crecimiento. Tampoco pueden decir que ‘afectaría’ el clima propicio para la inversión privada. O es que acaso, lo que tenemos facilita esa inversión o evita la corrupción en los estrados de la vida nacional. No pongamos excusas para no hacer”, dijo.

Renovar la educación

Mulino afirmó que la educación panameña no está a la altura de las circunstancias de este nuevo mundo. “En esto deseo ser claro: Primero, iniciaremos un proceso participativo para escuchar a todos los sectores. Es allí donde se debe proponer y analizar. No en los tranques de las calles o en huelgas improductivas. A partir de esas propuestas, empezaremos a trabajar en un borrador de una ley que responda a las exigencias de un mundo dinámico, de un país que avanza, y a las necesidades de una juventud que requiere herramientas reales para tener éxito en la vida. Lo haremos sin prisa, pero sin pausa, como dice Miguel Antonio Bernal, para construir un instrumento robusto, como el de aquellos países cuya verdadera grandeza, comenzó el día en que entendieron que la educación era el mejor camino”.

Destino del dinero de la mina

En cuanto al tema minero, detalló que aún quedan miles de toneladas de material rocoso, que fueron extraídos antes del cierre de la operación, y que su permanencia prolongada, sin los procedimientos adecuados, pueden presentar un riesgo ambiental. “He instruido a los ministros de Comercio e Industria, de Economía y Finanzas, y de Ambiente para que, bajo criterios estrictamente técnicos, ambientales y legales, coordinen el procesamiento y exportación de ese material. Esta medida no significa la apertura o reactivación de la mina. Se trata de resolver temas pendientes del pasado, preservar el ambiente y recuperar recursos. Sobre la venta del concentrado, realizada el año pasado, Panamá recibió cerca de 30 millones de dólares y marcamos un precedente claro y contundente”.

Agro y teleférico

Anunció el lanzamiento de un programa de financiamiento blando para la construcción de pozos de agua, disminuyendo así el embate de la sequía que tanto afecta a la producción nacional y la creación del Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO), que, en 2026, iniciará clases con 100 estudiantes destacados de todo el país.

“Este innovador centro educativo nace en alianza estratégica con la Universidad EARTH de Costa Rica, la Universidad Zamorano de Honduras y la Universidad Autónoma de Chapingo en México, instituciones que aportarán experiencia académica, programas de intercambio y transferencia de conocimientos”, dijo.

Desafíos del Tren Panam´- David

El presidente de la República señaló que “en cuanto al Tren (Panamá-David), se están realizando trabajos para evaluar con rigor sus costos, su financiamiento y los desafíos de una obra compleja y de gran escala. Esto a través de un estudio de factibilidad desarrollado por firmas consultoras de amplia trayectoria internacional, entre ellas AECOM, KPMG, Steer y WSP, junto a firmas panameñas con sólida experiencia como Ingeniería Avanzada y Tecnilab”.

Estos estudios serán presentados a la nación, “pues se trata de una obra que trascenderá a nuestra gestión y debe ser tratada como política de Estado, ya que involucrará recursos públicos que deberán ser honrados de manera responsable a lo largo de los próximos años”, destacó Mulino.

Eficiencia en el gasto público

Reveló que durante 2026 continuará con la implementación de nuevas iniciativas de políticas públicas orientadas a fortalecer los ingresos del Estado y a mejorar la eficiencia del gasto público. “Hoy, gracias a la disciplina fiscal y al esfuerzo de todos los panameños, estamos iniciando el despegue de una economía que beneficie a todos. Empezamos a limpiar la mesa, con trapos limpios. Hablando con la verdad, pidiéndole más a quienes pueden y siendo solidarios con los que más necesitan. Sentamos las bases de una economía a largo plazo, que permita previsibilidad, y que termine de una vez y para siempre, la fiesta de unos pocos que la paga el conjunto de los panameños”, manifestó.

Por otro lado, proclamó que el Metro avanza en la obra de la Línea 3. En los próximos meses inicia la prueba de los nuevos monorrieles, que ya están en el país. Sumado a esto seguimos trabajando en el Túnel, una idea de años que nunca se inició.

Política exterior

Mulino, destacó que el hilo conductor de esta gestión ha sido claro desde el primer día, poner orden donde había caos, reglas donde había privilegios y responsabilidad donde reinaba la improvisación. No vinimos a administrar el desorden ni a convivir con él.

El mandatario se refirió a la crisis migratoria en Darién, listas discriminatorias, la situación política de Venezuela y el Canal de Panamá, como acontecimientos que marcaron el rumbo de nuestra política exterior.

Agregó que, con orden, soberanía y seguridad nacional, Panamá enfrentó la migración ilegal por el Darién, logrando una reducción histórica del 99%. Una frontera segura es clave para proteger al país y garantizar estabilidad.

18 meses de gestión

En su mensaje a la Nación, salió al paso de las críticas a los viajes, afirmando que le hace “falta ser presidente de la República para viajar”, destacando los avances del Mercosur, así como a su viaje a Japón y los primeros beneficios que esto está brindando a Puerto Armuelles.

“El viaje oficial a Japón, donde Panamá obtuvo la medalla dorada como mejor stand en la Feria de Osaka, empieza a tener resultados concretos. En Puerto Armuelles, donde tenemos un 63% de avance en el puerto multimodal, uno de los mayores grupos japoneses de la industria naviera ha enviado una carta de intención para que este puerto sea un centro de mantenimiento de una flota de más de 500 embarcaciones. Puerto Armuelles es prioritario en mi agenda”, dijo.

Prioridad en salud

En temas de salud, anunció que el Policentro de San Isidro, ubicado en el corregimiento de Omar Torrijos, distrito de San Miguelito, será inaugurado este mes, así lo anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino. La obra beneficiará a más de 300 mil personas en el distrito y comunidades cercanas.

Afirmó que el Ministerio de Salud ha hecho más de 1,537 nombramientos. “Sumamos profesionales de salud, no botellas como se hacía antes”, resaltó los múltiples avances de la Caja del Seguro Social y en el sector Salud.

“Mi promesa de salvar la Caja de Seguro Social es hoy realidad, con el respaldo de 48 diputados presentes se aprobó la Ley 462 garantizando la sostenibilidad y salvando una institución vital para los panameños”.

Saneamiento de las finanzas

En el tema económico, Mulino afirmó que “Panamá se está saneando y sentando las bases para un futuro económico prometedor”. Destacó que el déficit del sector público no financiero pasó de 7.35% del PIB en 2024 a la meta máxima de 4% del PIB.

“El crecimiento económico del país estará por encima del promedio de América Latina que será de 2.4%, mientras que la economía panameña crecerá alrededor de 4%... La diversificación de nuestra economía es una de nuestras mayores fortalezas”.

“Los panameños sufrieron la caída económica de los últimos años. Desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2024, la deuda pública creció en 22,718 millones de dólares. Lo que representa un aumento del 73% en tan solo cinco años. Así se llegó a la cifra de 53,737 millones y sin una sola obra que pudiera justificar semejante deuda. Ese es el dinero equivalente, por ejemplo, a once puentes sobre el Canal [de Panamá] o a 48 hospitales del Niño o a 62 plantas potabilizadoras como la de Howard. Nada de eso fue hecho, y lo que empezaron lo dejaron adeudado y parado. Una verdadera vergüenza nacional”, dijo el mandatario en su discurso en la Asamblea Nacional.

“A inicios de nuestra gestión fue necesario financiar y cancelar más de 800 millones de dólares en cuentas vencidas, correspondientes a pasadas administraciones”, recalcó.

“Este incremento en la deuda tuvo un impacto directo sobre el costo de financiamiento del Estado. El pago anual de intereses se duplicó, pasando de $1,264 millones a $2,519 millones en ese mismo periodo, es decir, menos recursos para inversión y más plata para intereses”, añadió.

De frente ante la inseguridad

El mandatario fue enérgico al hablar del tema de seguridad. “La sociedad demanda respuestas concretas y certezas de castigo para homicidas, pandilleros, extorsionadores, violadores y narcotraficantes y claro, también corruptos de todas las gestiones sin selectividad”.

Cuestionó la decisión de los jueces: “Las fuerzas de seguridad hacen bien su trabajo, detienen a delincuentes, decomisan armas y drogas, y a los pocos días muchos de esos detenidos van para su casa como si se tratase de una falta menor. Una vez que los liberaran o le dan casa por cárcel, vuelven a traficar y ponen en riesgo a los denunciantes, porque gozan de esa rara prebenda. Esto no es justo o, mejor dicho, esto no es Justicia. Es una extrema flexibilidad disfrazada de garantismo, que ha sido el fracaso en la lucha contra el delito en América Latina”.

Invitó, “democráticamente, a que una vez por semana, los jueces que toman estas decisiones, hagan como lo hace este presidente, y en ronda de prensa puedan explicarle al país el porqué de sus decisiones. Una conducta a favor de la información pública abierta”.