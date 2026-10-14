Distribuyen materiales para reconstruir viviendas afectadas por el sismo en cuatro provincias

Familias afectadas por el sismo de magnitud 7.5, registrado el pasado viernes 9 de octubre, recibirán materiales de construcción para reparar sus viviendas o avanzar en la reconstrucción de aquellas que sufrieron pérdida total.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó que trasladó materiales desde la ciudad de Panamá hacia sus depósitos regionales en Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, provincias identificadas entre las más afectadas por el movimiento sísmico.

El envío incluyó cuatro camiones cargados de bloques, varillas de acero, carriolas, puertas, ventanas y láminas de zinc, que serán distribuidos entre las familias cuyas viviendas presentan daños parciales o requieren reconstrucción completa.

El ministro de Vivienda, Jaime A. Jované C., señaló que la prioridad es que las familias puedan regresar a sus hogares de manera segura lo antes posible. También indicó que se dará atención prioritaria a los hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad, especialmente aquellos donde residen adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

Como parte del apoyo de la empresa privada, la regional del Miviot en Veraguas recibió un camión con 1,100 sacos de cemento, que serán distribuidos de manera inmediata en las zonas afectadas.

En las viviendas con pérdida total ya comenzaron los trabajos de remoción de escombros. Según el ministerio, estas labores deben ejecutarse con precaución y en coordinación con cada una de las familias afectadas.