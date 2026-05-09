Dos detenidos por intento de hurto de cables en empresa del Cuarto Puente

Dos personas fueron detenidas provisionalmente por el delito de tentativa de hurto agravado, tras ser vinculadas a un hecho ocurrido en el área de Howard, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, un tribunal de garantías ordenó la medida cautelar luego de que la Fiscalía Regional de Panamá Oeste presentara los elementos de convicción que sustentan la imputación de cargos.

El caso está relacionado con un hecho ocurrido el 6 de mayo de 2026, cuando los sujetos presuntamente cortaron la cerca perimetral de la empresa Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) con la intención de sustraer cables valorados en más de 20 mil balboas.

Ambos fueron aprehendidos en flagrancia por la Policía Nacional.