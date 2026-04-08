Eduardo Leblanc retira su candidatura a la Defensoría del Pueblo para el periodo 2026-2031

El actual defensor del pueblo, Eduardo Leblanc González, anunció el retiro de su candidatura para volver a ocupar ese puesto, durante el periodo 2026-2031, mediante una carta pública fechada el 8 de abril de 2026.

“Por este medio informo al país que, tras una profunda reflexión personal, familiar e institucional, he tomado la decisión de retirar mi candidatura al cargo de Defensor del Pueblo para el periodo 2026-2031, convencido de que la institución debe estar siempre por encima de cualquier interés individual”, reveló en una carta.

Leblanc indicó que su decisión busca evitar que la institución se vea afectada por cuestionamientos.

“Esta decisión responde a la firme convicción de preservar la independencia, estabilidad y legitimidad de la Defensoría del Pueblo, evitando que se vea envuelta en controversias o interpretaciones que puedan afectar su rol como garante de los derechos humanos en Panamá”.

Asimismo, sostuvo que concluye esta etapa con satisfacción por el trabajo realizado. “Declino la candidatura con la tranquilidad del deber cumplido, orgulloso del trabajo realizado junto a un equipo comprometido, y satisfecho de haber contribuido a consolidar una Defensoría más fuerte, cercana y respetada, capaz de acompañar al país en momentos complejos”.

Finalmente, aseguró que el proceso de transición en la institución se desarrollará con normalidad. “Señor Presidente, tenga la convicción de que en la Defensoría se dará una transición ordenada, coherente y fundamentada en los pilares constitucionales y democráticos que han guiado mi gestión, garantizando así la continuidad institucional y el servicio a la ciudadanía”.

El anuncio se produce en medio del proceso de selección para el próximo titular de la Defensoría del Pueblo.